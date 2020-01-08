Prof. Dr. Nazmi Bilir, RTÜK personeline "Neden Sigarayı Bırakmalıyız" başlıklı bir konferans verdi.

RTÜK Başkanı Şahin, konferans öncesinde yaptığı konuşmada, sigaranın dünyayı tehdit eden sinsi bir tehlike olduğunu vurgulayarak bu aladaki mücadeleyi özel hayatında da gönüllü olarak yürüttüğünü söyledi.

Prof. Dr. Nazmi Bilir'in sigara karşıtı çalışmalarına dikkati çeken Şahin, "Yurt içinde ve dışında tütünle mücadele konusundaki gayretleri için sizlerin huzurunda kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel teşekkürlerini sunan Şahin, Erdoğan'ın sigarayla mücadeledeki kararlığını gerek kanuni destekle gerek vatandaşları uyararak gösterdiğini söyledi.

Şahin, "Sizlerin azimli duruşu bizlere de güç veriyor. Bizler karında kararınca tütünle mücadele konusunda elimizden gelenleri yapma çabası içindeyiz. Bugünkü etkinliğimizi bu düşünceyle gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de nikotin bağımlılığı nedeniyle yılda yaklaşık 100 bin kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Şahin, sigara karşıtlığının herkesin asli görevi olması gerektiğini vurguladı.

Şahin, "Sağlık Bakanlığınca 2016'nın sigarayı bırakma yılı ilan edilmesi, kurulan sigara bırakma danışma hattı, dumansız hava sahası uygulamaları ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sigara bırakma ilaçlarının vatandaşa ücretsiz verilmesi tütünle mücadelede önemli kilometre taşlarıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütünce tütün kontrolü politikalarında lider ülke ilan edildiğine dikkati çeken Şahin, gelişmiş ülkelerde sigara içme alışkanlığı giderek azalırken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde arttığına işaret etti.

RTÜK'ün yasal sorumluluğu

Sigara içmenin özgürlükse içmeyenin de özgürlüğünü korumak gerektiğini işaret eden Şahin, zararlı alışkanlıklardan kurtulma hususunda milletçe bir seferberlik başlatılması, nikotin bağımlısı herkesin uyarılması ve sigarayı bırakmaya teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ebubekir Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa'nın 58'inci maddesinde var olan 'Devlet, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır' hükmü ile bizim kendi 6112 sayılı Yasamızda yer alan 'Yayın hizmetleri alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz' ibaresi bizlere yasal sorumluluklar da yüklemiştir. Yayınlarda özendirici etkiye sahip olabilecek sigara ve alkol gösterilmemesi kırmızı çizgimizdir. Bu anlayışla Üst Kurulumuz, yaptığı çalışmalarda, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin ihlali nedeniyle 41 müeyyide kararı aldı. Haber, dizi, film ve müzik klibi gibi yapımlarda sigara görüntüsüne yer verilmesi sebebiyle ise 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun uyarınca medya hizmet sağlayıcılara 397 kez müeyyide uygulandı."

"26 TV, 13 radyo spotu"

Şahin, tütünle mücadelenin sadece yasak ve cezalarla yapılamayacağına değinerek sigarayla mücadeleye ilişkin kamu spotlarına da pozitif ayrımcılık yaptıklarını bildirdi.

Tütün ve tütün mamulleriyle mücadele konusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve Üst Kurulun tavsiye kararı verdiği toplam 26 televizyon spotu ve 13 radyo spotu bulunduğunu aktaran Şahin, bunların düzenli yayınlanması için gerekli tavsiyeleri yayıncı kuruluşlara yaptıklarını kaydetti.

Şahin, RTÜK'te sigara kullanım oranını sıfıra indirmeyi amaçladıklarını ifade ederek "Sizlerin desteğiyle bu hedefe ulaşacağımıza ve ülkemizde bu konuda öncü bir kurum olacağımıza eminim. Şu an salonumuzda sigara bağımlısı arkadaşımız varsa onlara da bırakmayı ısrarla tavsiye ediyorum. Tütün ve tütün mamullerine veda eden arkadaşlarımı özellikle kutluyorum." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bilir'in konferansı öncesinde sigarayı bırakan RTÜK çalışanlarının görüşlerinin yer aldığı bir video da gösterildi.

Kaynak: AA