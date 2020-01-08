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Mersin'de tarihi eser operasyonu: 5 İbranice kitap ele geçirildi08 Ocak 2020 Çarşamba 17:51 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:53
Mersin'de İbranice yazılar bulunan 5 kitabın ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: Mersin İl Jandarma Komutanlığı]
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları İbranice kitapları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, İbranice yazılar bulunan metal silindir içerisinde rulo deri üzerine yazılmış kitabın da arasında yer aldığı toplam 5 kitap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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