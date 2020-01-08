Türkiye

Düzce'de kereste fabrikasında yangın

08 Ocak 2020 Çarşamba 17:20 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:22

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

[Fotoğraf: AA]