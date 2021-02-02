Siirt'te doğum sancısı çektiği belirlenen Romanov cinsi koyun, Siirt Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Veterinerlerin yaptığı muayene sonucunda koyunun normal doğum gerçekleştiremeyeceği belirlendi. Bunun üzerine sezaryenle doğum yaptırıldı. Dördüz kuzu dünyaya getiren koyun ve yavrularının durumu iyi.

"Sezeryan operasyonu uygulandı"

Doğuma ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Nihat Şındak, "Doğumun şekillenemeyeceği anlaşılınca sezeryan operasyonu uygulandı. Böylece dört kuzumuz hayata gözlerini bu şekilde açmış oldu" dedi.

Prematüre kuzular hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kazandı.

Bir buçuk kilo doğan kuzular yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Dördüz kuzular, şimdi bir başka koyundan normal doğumla dünyaya gelen dördüzlerle birlikte yaşıyor.