Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atilla Pekdemir son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: İHA]
78 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.
Yaklaşık 2 senedir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu için, Adliye Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene Pekdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasından isimler de katıldı.
Atilla Pekdemir'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: Tiyatro
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