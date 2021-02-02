Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 18:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Kamyonetin açık kalan kapısı yoldaki yayaya çarptı
Bursa'da seyir halindeki kamyonetin açılan kapısı yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi’nde meydana geldi.
Deniz Durtaş yönetimindeki kamyonetin açık kalan arka kapısı, yolun karşısına geçmek isteyen Cengiz Özdemir'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Özdemir taburcu edildi.
Kaza anına ilişkin açıklama yapan Özdemir, "Karşıya geçiyordum. Kamyonetin açık olan kapağı bana çarptı. Yere düştüm. Allah korudu, iyiyim" dedi.
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