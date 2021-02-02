Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 47 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 47 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, 1 Şubat'ta kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 618 gram esrar, 381 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 4 uyarıcı hap, tabanca, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 590 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınanlar arasında, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüphelinin de olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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