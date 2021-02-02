Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Osmaniye'de soba zehirlenmesi: 11 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki aileden 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesindeki yakınlarının evine giden bir kişi, içerideki F.G., S.Ç., M.S.Ç., S.Ç., A.Y. ve Z.E.’yi baygın halde buldu.
Sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertleri, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kent merkezinde yaşayan Nazife S., Ü.G.S. K.S., M.S. ve Ö.F.S. de komşuları tarafından evde baygın bulundu. Durumun bildirilmesi üğzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk muayeneleri olay yerinde yapılan kişiler, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerin de sobadan zehirlendikleri tespit edildi.
Hastanede tedavileri süren iki aileden 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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