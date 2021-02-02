Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesindeki yakınlarının evine giden bir kişi, içerideki F.G., S.Ç., M.S.Ç., S.Ç., A.Y. ve Z.E.’yi baygın halde buldu.

Sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertleri, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kent merkezinde yaşayan Nazife S., Ü.G.S. K.S., M.S. ve Ö.F.S. de komşuları tarafından evde baygın bulundu. Durumun bildirilmesi üğzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk muayeneleri olay yerinde yapılan kişiler, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerin de sobadan zehirlendikleri tespit edildi.

Hastanede tedavileri süren iki aileden 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.