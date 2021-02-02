Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köy yolu kapandı, hasta kadının yardımına ekipler koştu
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Divriği ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla hasta kadına ulaşıldı.
İlçeye 49 kilometre uzaklıktaki İmirhan köyünde oturan 74 yaşındaki yüksek tansiyon hastası İnsaf Kaya'nın rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapanması nedeniyle bölgeye Divriği Özel İdaresi karla mücadele ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin açtığı yolda ambulansla ilerleyen sağlık görevlileri, yaklaşık 2 saatte ulaştıkları hastaya ambulansta müdahale etti.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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