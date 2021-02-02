Ankara-Sivas YHT hattıyla 12 saatlik yol 2 saate düşecek
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında sona gelindi. Performans test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından hat, hizmete açılacak. Mevcut tren yolculuğu da 10 saat kısalmış olacak.
Türkiye'nin önemli yatırımlarından Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı açılış için gün sayıyor.
İlk performans test sürüşü 25 Ocak'ta başladı. Tren, Ankara'dan Sivas'a başarıyla gitti.
Test sürüşünün ardından hizmete açılacak
3 ay boyunca performans sürüşleri devam edecek. Test sürüşlerinin ardından tren hattı hizmete açılacak.
Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, uzakları yakın edecek bir proje. 12 saat süren tren yolculuğunu 2 saate indirecek.
Bakü- Tiflis- Kars demiryoluna entegre edilecek
404 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde 8 istasyon bulunuyor.
Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Anadolu ile İpekyolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren önemli akslardan biri.
Yeni çalışmalarla Bakü- Tiflis- Kars demiryoluna da entegre edilecek.