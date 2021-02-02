Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 267 milyon 427 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda ocakta, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,1'lik artışla 11 milyar 116 milyon 936 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1 yükselişle 2 milyar 63 milyon 951 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 7,4 artışla 353 milyon 423 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık, 737 milyon dolarla Fransa oldu.

Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracat yüzde 0,4 artışla 6,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de topladığında, Avrupa kıtasının ocak ayı ihracatındaki payı yüzde 55,5 oldu.