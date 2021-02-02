Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın euro cinsi devlet tahvili ile euro cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
Bakanlığın iç borçlanma stratejisi takvimine göre, yarın ilk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli euro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satış yöntemiyle ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli euro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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