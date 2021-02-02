Diyarbakır’ın en önemli kültür miraslarından olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesinde yer alan tarihi surlarda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında, surlarla yapışık inşaların yıkılarak surların etrafının temizlenmesi amaçlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Restorasyon sonunda 200 yapı yıkılmış olacak

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu 4 etaplık bir restorasyon çalışması planladıklarını ve son olarak bölgede yeşil bir kuşak oluşturacaklarını söyledi.

Yaz aylarında başlatılan çalışmanın ilk etabında 41, 2’nci etabında 29 yapı yıkıldı. 3’üncü etabına geçilen projenin tamamlanmasıyla toplam 200 yapı yıkılmış olacak.

Çalışmalar sonucunda, Diyarbakır’a gelen turistlerin surları dışarıdan kesintiye uğramadan gezmesi hedefleniyor.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Faruk Yağız