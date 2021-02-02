Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay açıklarında hortum çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Hatay'da hortum çıktı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
İskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hortum meydana geldi.
Bir süre denizde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hortum kameralara anbean yansıdı.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu
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