Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri sınır kapısında şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

X-ray cihazına yönlendirilen araçta şüpheli yoğunluk üzerine detaylı arama yapıldı.

Tırın dorsesindeki stepne lastik içerisine çuvalla gizlenmiş 176 kilogram kaçak bal bulundu.

Türkiye'ye sokulmak istenen, piyasa değeri 29 bin lira olan kestane balına ve araca el konuldu.

Tır sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.