Adıyaman’da, Perre Antik kent Nekropol alanının doğusunda devam eden kazılarda yeni eserler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yürütülen kazılarda Roma Dönemine ait bir mekân yapısı ortaya çıkartıldı.

Mekânın güneyinde kesme taştan yapılmış kapı eşiği ve çürüyen, ahşap olduğu değerlendirilen bir kapıya ait çok sayıda çivi bulundu. Yapılan detaylı çalışmalarda 500 yıllık olduğu tahmin edilen çivilerin, orijinal olarak korunmuş ahşap bir kapıya ait olduğu anlaşıldı.

Çiviler kapının ölçüleriyle ilgi ipucu verdi

Kilit sistemi yerinde kalmış kapının çivilerinin topuz kısmının oldukça geniş olduğunu belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Bundan dolayı bu çiviler hem kapıyı birbirine bağlamada hem de kapı süsü olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Çivi sıraları temel alınarak yapılan ölçümlerde kapının yaklaşık 1.80x1.20 metre ölçülerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca mekânın kuzeydoğu köşesinde yuvarlak formda tandır yapısı mevcuttur” dedi.