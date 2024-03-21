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Türkiye
AA 21.03.2024 07:50

Rize'de sokak ortasında silahlı kavga: 7 gözaltı

Rize'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de sokak ortasında silahlı kavga: 7 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamada, Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün T.Ç, B.A. ve H.Ç. ile B.Ö.K, K.Ö.K, S.K. ve D.Ö.K. arasında gerçekleşen ve ateşli silah kullanılan olayda 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralanan H.Ç, B.Ö.K. ve T.Ç'nin tedavilerinin devam ettiği, olayla ilgili 7 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmada, olaya taraf kişilerin komşu oldukları ve aralarında husumet bulunduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki taraf arasında sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra arbedeye dönüşmüş, ardından da ateşli silah kullanılması ile devam etmiştir. Bu sırada devriye görevini ifa etmekte olan ekibimizce taraflara ikazda bulunulmuş, silah kullanmaya devam edilmesi üzerine gerekli müdahale yapılarak olay kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

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