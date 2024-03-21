Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'tan Bartın istikametine seyir halinde bulunan, sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil Bartın Terminal Kavşağı'nda çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç, önce refüje, ardından ise elektrik direği ve tabelalara çarparak devrildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yürütülen çalışma ile sıkışan 2 kişi kısa sürede araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kazanın ardından yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, trafik tali yoldan verildi.