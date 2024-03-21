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Türkiye
DHA 21.03.2024 02:18

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan minibüsün önce halk otobüsüne, ardından motosiklete çarptığı kazada 3 sürücü de yaralandı.

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Egemen Sokak’tan Ertuğrulgazi Caddesi’ne kontrolsüz çıkan Halil İbrahim S. yönetimindeki minibüs, Serkan A. yönetimindeki halk otobüsüne, ardından da aynı istikamette ilerleyen Emre K. yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 aracın sürücüsü de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüler, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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