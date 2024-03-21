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Türkiye
DHA 21.03.2024 01:21

Oynarken dere yatağına düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde, oyun oynarken dere yatağına düşen 3 yaşındaki Zilan İmaç, yaşamını kaybetti.

Oynarken dere yatağına düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

İddiaya göre, Zilan İmaç, oyun oynarken dengesini kaybedip, evlerinin önünden geçen dere yatağına düştü.

Bir süre Zilan'dan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada küçük çocuğu dere yatağında hareketsiz buldu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük Zilan, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan Entegre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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