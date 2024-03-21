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Türkiye
İHA 21.03.2024 00:35

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu
[Fotograf: İHA]

Bolu’da gün boyunca etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde de hafif kar yağışı etkili oldu.

Bölgede aralıklarla etkili olan sis nedeniyle de sürücülerin görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Karayolları ekipleri hafif kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını bölgede sürdürüyor.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkisini sürdürmesi bekleniyor. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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