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Türkiye
AA 20.03.2024 22:51

Şırnak'ın iki ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar, Uludere ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Şırnak'ın iki ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ilçesinde de sağanak nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilikten sağanak ve sel uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte devam eden yağışların yarın ve cuma sabah saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar, diğer ilçelerde yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, buzlanma, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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