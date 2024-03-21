Çok Bulutlu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.03.2024 05:31

Çorum cezaevinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Çorum cezaevinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi.

12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mahkumların getirildiği sırada hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hastaneye gelerek dumandan etkilenenlerin durumu hakkında bilgi aldı.

ETİKETLER
Çorum Yangın
Sıradaki Haber
Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri ve Kilis'e gidecek
05:31
İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
05:10
Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
04:38
Portekiz'de Luis Montenegro başbakan olarak atandı
04:30
CELAC, Filistin'in BM'ye tam üye olarak tanınmasını istedi
04:57
Almanya Başbakanı Scholz’a Gazze protestosu
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
ABD - Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
FOTO FOKUS
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattına yoğun ilgi
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattına yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ