Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de sigara yasağına uymayan 56 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Rize'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içme yasağını ihlal ettiği tespit edilen 56 kişiye idari para cezası kesildi.
Rize'de COVID-19'a karşı denetimler devam ediyor. Denetimler sırasında bazı vatandaşların sigara yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Rize Valiliği kural ihlali yapan vatandaşlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"İnsanların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içme yasağına uymayan 56 kişiye idari para cezası uygulanmıştır."
Etiketler: Sigara Koronavirüs Tedbirleri
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