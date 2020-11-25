Rize'de COVID-19'a karşı denetimler devam ediyor. Denetimler sırasında bazı vatandaşların sigara yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Rize Valiliği kural ihlali yapan vatandaşlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İnsanların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içme yasağına uymayan 56 kişiye idari para cezası uygulanmıştır."