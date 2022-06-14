Rize Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağış sonrasında menfezlerin tıkandığı ve kara yolunun rüsubat birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Geçici olarak kapatılan yol, Rize Özel İdaresi ekipleri tarafından iki saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yetkililer, vatandaşların uyarılara dikkat etmesini istedi.