Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de şiddetli yağış etkili oldu: Araçlar çamura saplandı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de etkili olan yağışın ardından İkizdere-Anzer grup yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Rize Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağış sonrasında menfezlerin tıkandığı ve kara yolunun rüsubat birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandığı ifade edildi.
Geçici olarak kapatılan yol, Rize Özel İdaresi ekipleri tarafından iki saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yetkililer, vatandaşların uyarılara dikkat etmesini istedi.
Etiketler: Hava Durumu Rize Sağanak Yağış
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