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Türkiye
AA 17.06.2025 10:59

Rize'de nerede denize girilebilecek?

Rize'de denize girilebilecek alanlar belirlendi.

Rize'de nerede denize girilebilecek?
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla geliştirilen Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında Rize'deki yüzme alanlarının su kalitesinin düzenli olarak izlendiği belirtildi.

Sistemle, bu yıl yüzme sezonu boyunca Rize genelinde 14 plajın suyunun denetim altına alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüzme sezonu süresince Rize Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen numune alma takvimi doğrultusunda, 15 günde bir yüzme alanlarından su numuneleri alınmakta ve analizler Rize Halk Sağlığı Laboratuvarlarında bakteriyolojik incelemelerle gerçekleştirilmektedir. Yapılan analizler sonucunda, Yüzme Suyu Takip Sistemi tarafından izlenen tüm plaj noktalarında yüzme suyu kalitesi 'mükemmel' ve 'yeterli' olarak değerlendirilmiştir. Böylece ilimizde vatandaşlarımızın güvenle denize girebileceği plajlar halk sağlığı açısından güvenli olarak belirlenmiştir."

Açıklamada, vatandaşların yüzme alanlarına ilişkin tüm güncel verilere Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "http://yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

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Rize Sağlık Bakanlığı
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