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Türkiye
İHA 17.06.2025 10:54

İnternetten iş başvurusunda bulundu, patronu tarafından 817 bin lira dolandırıldı

Bursa'da internet üzerinden iş başvurusu yaparak çalışmaya başladığı iş yerinin sahibi tarafından "kredi notunu yükseltme" vaadiyle kandırıldığını iddia eden kadın, 817 bin lira dolandırıldı.

İnternetten iş başvurusunda bulundu, patronu tarafından 817 bin lira dolandırıldı

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde yaşayan B. Çakır (38), internetteki iş ilanı siteleri aracılığıyla bir iş yerine başvurarak çalışmaya başladı.

İddiaya göre, bir süre sonra iş yeri sahibi A.B. (47), Çakır'dan "kredi notunu yükseltelim" bahanesiyle cep telefonunu istedi. Telefonunu A.B'ye teslim eden Çakır, yaklaşık 2-3 saat sonra cihazını geri aldı.

İş çıkışında evine dönen Çakır, cep telefonunu kontrol ettiğinde, bilgisi dışında çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve hesaplarından yüklü miktarda para transferleri yapıldığını fark etti.

Yapılan detaylı incelemede, A.B.'nin, B.Çakır'ın mobil bankacılık uygulamalarını kendi telefonuna tanımladığı ve bu yöntemle toplam 817 bin lirayı kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

B.Çakır'ın şikayeti üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheli A.B'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, 13 Haziran 2025'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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