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Türkiye
AA 17.06.2025 10:03

Sivas'ta keneden 8. can kaybı

Sivas'ın Gölova ilçesinde vücuduna kene yapışan kadın hayatını kaybetti. Kentte kene ısırması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Sivas'ta keneden 8. can kaybı

İlçeye bağlı Karayakup köyünde yaşayan 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral'e yaklaşık 1 ay önce kene yapıştı.

Meral, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Gölova Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Meral, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Meral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Meral'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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