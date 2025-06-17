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Türkiye
AA 17.06.2025 09:51

6 ilde 40 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde 40 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda örgütün "hücre evlerinde" güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte taban kazandırarak ayakta tutmaya çalıştıkları değerlendirilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış arayışında bulunan örgüt üyelerine yardım ettiği belirlenen 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hücre evinde kaldığı tespit edilen 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 40 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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İzmir FETÖ Aydın Kocaeli Denizli Ankara
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