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Türkiye
AA 17.06.2025 09:47

Sınır kapıları yaz döneminde artan yoğunluğa hazır

Ticaret Bakanlığı, gümrük sınır kapılarında yaz dönemi artan yolcu geçişlerine yönelik bir dizi tedbir aldı. Vatandaşların daha hızlı ve konforlu bir geçiş yapabilmesi için personel sayısından peron kapasitesine, güvenlikten dinlenme alanlarına kadar birçok alanda iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Sınır kapıları yaz döneminde artan yoğunluğa hazır

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların yaz tatili dönemlerinde ülkeye yabancı plakalı kara taşıtlarıyla gelmeleri sonucu özellikle haziran-ağustos döneminde Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır kapılarında yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Bu kapsamda 2024 yaz döneminde Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca personel takviyesi sağlanarak görevli sayılarının artırıldığı hatırlatılan açıklamada, vatandaşların yurda giriş ve çıkış işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmamasının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 2025 yaz döneminde de benzer yoğunluğun yaşanmasının öngörüldüğüne işaret edilerek, özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin hızlandırılması ve vatandaşların işlemlerini konforlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla tedbirler alındığının altı çizildi.

Yolcu giriş peron sayısı 12'den 24'e çıkarıldı

Düzenlemelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"⁠Bu gümrük kapılarına diğer bölgelerden çok sayıda gümrük personeli takviyesi sağlanmıştır. ⁠Pasaport işlemlerinde görev alacak emniyet personeli sayısı da artırılarak yolcu peronlarında tam kapasite çalışma sağlanmıştır. ⁠Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde yolcu giriş peron sayısı 12'den 24'e çıkarılmıştır. ⁠Tüm peronlar, gerekli emniyet personeli takviyesiyle faal hale getirilmiş, hem pasaport hem de gümrük işlemlerinin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır."

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet için düzenleme

⁠İş akışının aksamaması için gümrük ve emniyet personeline kumanya temin edilerek 24 saat hizmetin sürekliliğinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, ⁠15 Haziran-15 Eylül döneminde tüm sınır kapılarındaki anlık yoğunluk durumuna ilişkin kamera görüntülerinin, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine sunulacağı bildirildi.

Açıklamada, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ⁠PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçlarının konumlandırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"⁠Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilave saymanlık vezneleri açılmıştır. ⁠Gümrük sahalarında jandarma ve emniyet birimlerince güvenlik önlemleri artırılmış, vatandaşlarımız için dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama alanları oluşturulmuştur. ⁠Trafik düzenlemeleri kapsamında yol çizgileri, yön levhaları ve dubalarla saha içi geçişler düzenlenmiştir. Bakanlık olarak yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlarımızın yaz dönemi yolculuklarını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmek amacıyla tüm tedbirleri titizlikle almış bulunmaktayız. Bu kapsamda sınır kapılarımızı kullanacak vatandaşlarımızın sorunsuz geçiş yapabilmeleri için çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir."

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