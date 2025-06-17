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Türkiye
AA 17.06.2025 09:28

Kontrolden çıkan kamyon dereye uçtu

Artvin'in Murgul ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon dereye uçtu.

Alınan bilgiye göre, Murgul ilçe merkezindeki bir araç yıkama tesisinde meydana gelen kazada, sürücü kamyonunu park etmeye çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, tesisin arka kısmında bulunan dereye devrildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Murgul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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