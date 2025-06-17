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Türkiye
İHA 17.06.2025 10:17

Balıkesir'de otoyolda otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otoyolda otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İzmir istikameti Savaştepe kavşağına yaklaşık 2 kilometre kala meydana geldi. K.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden Y.S. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Altıeylül Grup Amirliği ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiden 2'sinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan diğer 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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