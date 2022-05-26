Horona kemençe eşlik etti, çeşit çeşit el sanatları stantlarda yerini aldı. Çay hasadı bile yapıldı.

Uzaya çay gönderildi

Rize Günleri’nin 12’ncisi İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. Rize Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği etkinliğin bu seneki sloganı "7 Bölge, 7 Renk, Biriz, Beraberiz, Kardeşiz" oldu. Kimi tezgahlarda Karadenizli mucitlerin icatları yer aldı, kimi tezgahlarda ise Karadenizlilerin el emekleri...

Etkinliğin gözdesi ise kamera ve takip cihazının bulunduğu balon oldu.

Helyum gazlı balona bağlanmış olan çay paketi gökyüzüne bırakıldı.

"Rize'deki değişim Türkiye'nin her ilinde mevcut"

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.

Yazıcı "Biz Türkiye'yi baştan sona değiştirdik, dönüştürdük" diyerek şöyle konuştu:

"Bunu nereden bileceksiniz? Rize'ye bakın görürsünüz. Rize'deki o değişim, dönüşüm bütün Türkiye sathında her ilinde aşağı yukarı mevcuttur. Bunu dönüştürmek için ne lazım? Güçlü bir liderlik lazım."

Etkinlik 29 Mayıs'a kadar misafirlerini bekliyor olacak.