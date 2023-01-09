Marmara Bölgesi'nin kuzeyinden Karadeniz'e dökülen, 'Çayağzı Deresi' olarak da bilinen Riva Deresi'nin rengi yine siyaha dönüştü.

Deredeki renk değişiminin yanı sıra, kıyıya yakın noktalarda su yüzeyinde görülen yağ benzeri katmanlaşmalar ve çevresine bırakılmış atıklar görüldü.

Kokunun artmasıyla birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, derenin belirli noktalarından su ve zemindeki çamurdan numune alarak çalışma başlattı.

Derede görülen siyah rengin, laboratuvarda yapılacak testler sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Balıkçılar teknelerini bile bu kirli suda yıkamıyor"

Derenin yaklaşık 20 gündür bu durumda olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Erol Şener, "Daha önceleri de zaman zaman, yaklaşık 6 ayda bir benzer durumlar oluyordu. Biz burada çocukluğumuzda balık tutardık. Balıkçı arkadaşlar artık suyun kirliliğinden teknelerini yıkayamıyorlar. Yıkamak için buradan denize açılıyorlar, oradan su çekip teknelerini yıkıyorlar. Durum gerçekten içler acısı. İleride plaj var, Riva Plajı yaklaşık 6 ay sonra yüzme sezonu açılacak. Buradaki akıntı devamlı plajın içine doğru da gittiği için sağlık açısından da tehlikeli olabilir" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Derenin baraj ve arıtıma tesisleri ile bağlantısı var

Yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki Riva Deresi'nin, Ömerli Barajı ile ve İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ile bağlantısı bulunuyor.

Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri de, derenin kıyısında yer alan önemli yapılar arasında.

