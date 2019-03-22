Rekabet Kurumu, yaş meyve ve sebze yapan 24 şirket hakkında 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmasına 19-08/108-M sayı ile karar verildiğini açıkladı.
Soruşturmada rekabet karşıtı eylem ve davranışların inceleneceği duyuruldu.
İşte hakkında soruşturma açılan şirketler ve faaliyet gösterdikleri haller;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Ataşehir Şubesi) faaliyet gösteren;
1-Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
2-Canan Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
3-Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.
4-Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
5-Gencer Meyve Ticaret Ltd. Şti.
6-Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.
7-Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Bayrampaşa Şubesi) faaliyet gösteren;
1-Dayan Yaş Meyve Sebze San. ve Tic. Ltd. Şti.
2-Fahrettin Bakırcı
3-Hasdayan Tarım Ürünleri Gıda Turz. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti.
4-Her Halim Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
5-Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri Gıda Nak. İnş. Ltd. Şti.
6-Sönmez Gıda Tarım Ürünleri Nak. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
7-Süleyman Beğenilmiş
Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren;
1-Adnan Coşkun Ticaret
2-Babacan-45 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
3-Gündüz Mey-Pak Gıda İnş. Taş. Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti.
4-Harun Acıelma
5-MBK Grup Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
6-Muharrem Bayan
7-Umut 14 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren;
1-Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak Tic. Ltd. Şti.
2-Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
3-Rahva Tarım Ürünleri Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kaynak: TRT Haber