TRT Avaz, birlikten güç doğar ilkesi ile çok geniş bir coğrafyaya sesleniyor. Bu geniş coğrafyada birliğin beraberliğin sesi olan TRT Avaz, 10 yaşına ulaştı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren yaptığı açıklamada, "TRT Avaz, kısa sürede varlığı ve yüklendiği sorumlulukla Türk dünyasının birlik ve dayanışma ruhuna katkı sağladı, birbirinden güzel programları ekrana getirdi" dedi.

Yeni yayın dönemi için oldukça iddialı

TRT Avaz'ın 10'uncu kuruluş yıldönümü Eskişehir Anadolu Üniversitesinde düzenlenen özel program ile kutlandı. Program, Türk dünyası dansçılarının gösterisi ile başladı.

Törende, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile TRT Radyosu Çok Sesli Korosu da bir dinleti sundu. Programa, başarılı sanatçı Ümit Tokcan'ın yanı sıra Türk dünyasından sanatçılar da katıldı.

Programda, ayrıca 10'uncu Yıl Hizmet Ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

TRT Avaz, yeni yayın dönemi için de oldukça iddialı.

Kaynak: TRT Haber