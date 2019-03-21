Takvimler 21 Mart 2009’u gösteriyordu. Türk dünyasının en büyük bayramı çifte mutlulukla kutlandı o yıl. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) Orta Asya ve Kafkasya’ya açılan kapısı TRT Avaz, yayın hayatına bir Nevruz günü başladı.

Baharın habercisi, bütün varlıkların uyanış ve diriliş günü olan Nevruz Bayramı coşkusu, bu yılki kutlamaların heyecanını artırıyor. Yenilenen yüzüyle Türk dünyasının karşısına çıkmaya hazırlanan TRT Avaz, Eskişehir’de düzenlenecek gösterişli bir şölenle 10’uncu yaşına giriyor.

Hazırlıklar tamam. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan’dan gelen misafir sanatçılar, özel gösteri sergileyecek dansçılar son provalarını yapıyor.

10. Yıl Nevruz Özel Programı, bu akşam saat 19.00’da, TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı armağan

Türk dünyasının ortak değerlerinin gün yüzüne çıkarıldığı programda, Azerbaycan’ın istiklal şairi ve milli marşının yazarı Ahmed Cavad da unutulmadı. Şairin “Sen Ağlama” ve “Bismillah” şiirleri, TRT koordinatörlüğünde, Kompozitör Aygun Samadzade tarafından bestelendi. Türk Dünyasının gönül iklimindeki hasletlerini, özlemlerini dile getiren Cavad’ın bu eserleri, ailesi tarafından Türk milleti adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a armağan edilecek.

Dilde, fikirde, işte birlik

Türkiye’nin yanı sıra Astana, Bakü, Taşkent ve Aşkabat temsilcilikleri ile yayın coğrafyasının gündemini, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının nabzını tutan TRT Avaz, "Dilde, fikirde, işte birlik” şiarıyla hareket ediyor.

Türk dünyasına ulaşan özel içerikleriyle 24 saat esaslı yayın politikası yürüten kanal, ortak kültürü ve dil birliğini yayıncılıkta iş birliğine dönüştürmeyi hedefliyor.

Haber: Şulenur Öner