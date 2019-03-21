Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "Müzelerde Müzik" etkinliği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenleniyor.

İstanbul Arkeoloji, Topkapı Sarayı, Anadolu Medeniyetleri, Adana, İzmir Arkeoloji, Efes, Antalya, Edirne, Mersin, Bursa, Sivas, Şanlıurfa ve Diyarbakır müzeleri olmak üzere, toplam 11 ilde 13 müze müdürlüğündeki etkinlikler belirli aralıklarla yapılıyor.

Etkinliklerin başlatıldığı geçen eylülden şubat sonuna kadar 67 konser düzenlendi. Yerli ziyaretçilerin yanında yabancı turistler de konserlere ilgi gösteriyor.

Türk musikisinden klasik müzik dinletilerine...

Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerde yapılan etkinliklerde, aryalardan klasik Türk musikisi eserlerine, türkülerden klasik müzik dinletilerine kadar farklı yelpazede ezgiler ziyaretçilerle buluşuyor.

Mehter takımı gösterilerine de yer verilen etkinliklerde müze ziyaretçileri, Anadolu'nun binlerce yıllık kadim tarihine ait eserlerin gölgesinde müzik ziyafetine tanıklık ediyor.

Kaynak: AA