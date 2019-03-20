Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy'deki Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Yesin'in cenazesi Altunizade Şakirin Camii'ne götürüldü.

Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Yesin'in ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, oyuncu Volkan Severcan, Süheyl Uygur, Bülent Bilgiç ve Ercan Bostancıoğlu gibi çok sayıda sanatçı yer aldı.

Oyuncu Süheyl Uygur, Yesin'in çok iyi bir karakteri olduğunu belirterek, "Mekanı cennet olsun, hakikaten çok güzel insandı. Bizim çok güzel yıllarımız geçti. Çok üzgünüz tabii ki, başımız olsun" dedi.

Volkan Severcan ise, ilk oynadığı filmde Yesin'le rol arkadaşı olduğuna işaret ederek, "Benim çok eski dostum, ustam ve abimdi. On parmağında on marifet olan insanlardan biriydi. Özellikle gençlerin elinden tutardı" şeklinde konuştu.

Ümit Yesin'in cenazesi Şakirin Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA