Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 2019'u Aşık Veysel yılı ilan etmesi dolayısıyla ünlü ozan, yıl boyunca konserler, resim sergileri, sempozyumlar ve öğrenci buluşmalarıyla anılacak.

"Dava insanlık davası", "Gel birlik kavline girelim kardeş", "Benim sadık yarim kara topraktır", "Güzelliğin on par'etmez bu bendeki aşk olmasa"...

Bu dizelerle her kesimden insanın gönlünde yer edinen Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yad edileceği etkinliklerde, "aşk" vurgusu yapılacak.

Aşık Veysel'in Atatürk'ü görmek için Ankara'ya yaptığı yolculuğunun anlatılacağı bir film planlanırken torunu Gündüz Şatıroğlu da dedesiyle ilgili iki kitabı okuyucunun ilgisine sunmaya hazırlanıyor.

"Aşık Veysel her şeyiyle yalın bir insan"

Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu, TÜRKSOY'un 2019'u Aşık Veysel ve İmameddin Nesimi yılı ilan ettiğini söyledi.

2019 Nesimi ve Aşık Veysel yılı ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız

Şatıroğlu, Aşık Veysel Kültür Derneği ve aile olarak bu sürece ellerinden gelen katkıyı vermeyi istediklerini belirterek, bu yıl birçok projenin hayata geçirileceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, TÜRKSOY ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle 4-7 Nisan'da bir sempozyum düzenleyeceklerini anlatan Şatıroğlu, şöyle konuştu:

"Nevşehir'de kayalara oyulmuş Güray Müze'de Aşık Veysel türküleri yankılansın istedik. Ressam Funda Tuncel İyce'nin resimleriyle bezenen bir sergi ile üniversite gençleriyle bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bunu ilk önce senfonik bir konser olarak düşünmüştük ama Aşık Veysel her şeyiyle yalın bir insan. Eserlerinde de çok yalın vermiş mesajları. Güray Müze'de, o kayalarda yankılanan aşkın sesi, en yalın haliyle saz ve ses olmalı diye düşündük."

Uzun ince bir yürüyüş yolu

Şatıroğlu, Aşık Veysel'in kabrinin ve müze haline getirilen evinin bulunduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyüne, dedesinin anısına bir yürüyüş yolu yapmayı planladıklarını belirtti.

Aşık Veysel'in kabrinin restorasyonu için Ankara Kiwanis Kulübünden mimar Ünal Peker ve ODTÜ Mimarlık Fakültesinden bir grupla Sivrialan köyüne gittiklerini anlatan Şatıroğlu, şöyle konuştu:

"Bahçesi var, müze var, kabir var. Bunlar bir bütün olarak düşünülebilir, müzeden kabre, kabirden Aşık Veysel'in kendi elleriyle diktiği elma bahçesine bir yürüyüş yolu yapalım dedik. Hatta orada figüratif bazı heykeller de düşündük. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Ercan Yılmaz hocamızın fikriydi. Uzun soluklu bu proje, hem Sivrialanı ve Şarkışla'yı çekim merkezi haline getirecek hem de Aşık Veysel'i daha çok insanla buluşturacak diye düşünüyoruz."

Oğlunun ve torunun gözünden Veysel

Gündüz Şatıroğlu, dedesiyle ilgili iki kitap hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

Aşık Veysel türkülerini, "sırlanmış sözler" olarak tanımlayan Şatıroğlu, kültürel yaşanmışlıkları aktaran bu sözlerden anladıklarını kaleme aldığını söyledi.

Dedesinin en büyük hayranlarından birisinin babası olduğundan bahseden Şatıroğlu, şunları anlattı:

"Biz çocukken babam özellikle hafta sonları teybi açar ve biz uyanmayalım diye kulağını teybe yapıştırarak sessiz sedasız ve uzaklara bakarak dedemi dinler. O sırada yüzü o kadar çok şey anlatır ki. Babasına duyduğu özlem mi, bir ozana hayranlık mı ya da babaya hayranlık mı? Hepsi birbirine karışmış bir duygu yoğunluğuyla sanki bulunduğu yerde değil, başka bir mekanda, başka bir zamanda görünürdü. O dönem bunu çok fazla anlamıyordum. Babamdan dedemi dinledikçe ve dedemi okudukça babamı daha iyi anlamaya, babamın yüzünü anlamlandırmaya başladım."

Şatıroğlu, bundan yola çıkarak babasından dinlediği dedesine ilişkin bir başka kitap da hazırladığını vurguladı.

Cumhuriyet ozanı yolculuğundaki Veysel'in filmi

Aşık Veysel ile ilgili daha önce bir film çekildiğini hatırlatan Şatıroğlu, yeni bir film projesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

"Dedemin, Atatürk'e, Ankara'ya yolculuğunu ağırlıklı olarak anlatan bir proje bu. Nasıl Cumhuriyet ozanı, Aşık Veysel oldu, onu farklı bir yönüyle anlatacak. Aşkı da beraberinde anlatacak. Aşık Veysel'in biriktirdikleri aşk üzerine. Cumhuriyet de bir aşk çünkü. Bu, zaman zaman 'flashback'lerle aşklarına dönerek Aşık Veysel'in bu yolculukta nasıl hedefe ulaştığını, ulaşma iradesini anlatan bir film olacak."

Kaynak: AA