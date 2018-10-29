TRT AVAZ Kırgızistan'da karasal yayına geçti

TRT Avaz, Kırgızistan'da karasal yayına başladı. Kırgızistan’ın bir armağanı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatılan yayın ülkenin büyük bölümünde izlenebilecek.

Kırgızlar, TRT’nin önemli kanallarından birine doğrudan ulaşma olanağı buluyor.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TRT AVAZ’ın yayınlarıyla bölgede güzel bir örnek oluşturacağını söyledi.

Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Uluk Kasmambetov da TRT AVAZ’ın iki kardeş halkı birbirine daha da yakınlaştıracağını ifade etti.

Kırgızistan’da dijital karasal yayın ülkenin yüzde 68’ini kapsıyor.

Kaynak: TRT Haber

