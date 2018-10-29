Merkel Başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı

Yerel seçimlerde alınan yenilgiler ve oy oranlarındaki büyük düşüşün ardından, bugün Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) eyalet yöneticileriyle buluşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, önümüzdeki dönem partisinin başkanlığına ve başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı.

"Hükümet güvenirliğini kaybetti"

Merkel, Hessen eyaletindeki sonuçların hayal kırıklığı olduğunu ve tüm sorumluluğu üstlendiğini vurguladı. Hessen ve Bavyera seçimlerinin ardından aynı şekilde devam edemeyeceklerini söyleyen Merkel, "Hükümet güvenirliğini kaybetti. Kararım aynı zamanda CDU'nun geleceğindeki başarı için. Risklerden daha çok fırsatlarımız var" dedi.

CDU'nun aldığı en düşük oy seviyesi

Almanya’nın Hessen eyaletinde 2013 yılında yapılan eyalet seçimlerinde yüzde 38,3 oranında oy alan CDU’nun oy oranı, cumartesi günü yapılan eyalet seçimlerinde yüzde 27,4’e geriledi. CDU’nun oy kaybı yüzde 10,9 oldu. Hessen’de 1966 yılından bu yana Hristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) aldığı en düşük oy seviyesi oldu.

Alman medyası, Merkel’in kararında Hessen’deki oy oranının etkili olduğu bilgisine yer verdi.

Merkel'in 2000 yılından bu yana CDU'nun genel başkanlığını yürütüyordu. Alman lider 2005 yılında ise, ülkesinde başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

CDU'da genel başkanlık seçimlerinin aralık ayında yapılması planlanıyor.

Kaynak: Reuters