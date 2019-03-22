Adnan Oktar suç örgütü sosyal medya üzerinden örgüt propagandasına devam ediyor. Suç örgütü, sosyal medya üzerinden bir yandan cezaevinde tutuklu örgüt üyelerine, diğer yandan operasyonu yapan polislere mesaj gönderiyor.

TRT Haber Adnan Oktar soruşturmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

FETÖ'nün taktiğine başvurdular

FETÖ mensuplarının 15 Temmuz sonrası örgüt içi çözülmeleri engellemek için uyguladığı taktiğe Adnan Oktar grubunun da başvurduğu ortaya çıktı.

Tutuklu örgüt mensuplarının morallerini yüksek tutmak için cezaevine mesajlar gönderildiği belirlendi.

Mehdi'nin gelişiyle cezaevindekilerin kurtulacağı inancı var

Cezaevine gönderilen mesajların en dikkat çekeni ise Mehdi'nin ortaya çıkacağı.

1979'da kurulan örgütün 40 yıllık çalışmasının Ağustos ayında tamamlanacağı ve Mehdi'nin gelişiyle cezaevindekilerin kurtulacağı inancı var.

Tehdit içerikli paylaşımlarda bulunuyorlar

Bu arada tutuksuz örgüt sempatizanları da boş durmuyor.

Sosyal medya üzerinden hem örgüt propagandası yapıyor hem de tehdit içerikli paylaşımlarda bulunuyorlar.

Ek fezleke yazımı devam ediyor

Öte yandan Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma da tüm hızıyla sürüyor. Binlerce dijital materyalin incelemesi tamamlandı.

Bu incelemede, örgüte yöneltilen 33 ayrı suçlamaya ilişkin delillere rastlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 2 bin sayfalık fezleke hazırlandı. Ek fezleke yazımı ise sürüyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Edebali Koçdemir