Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gizli sorumluları olduğu ankesörlü/smart kartlı telefonlardan arandıkları tespit edilen, TSK gizli yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ByLock kullanıcısı olanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, İstanbul, Van, Şırnak ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir muvazzaf yarbay ve bir eski üsteğmen ile örgütün Ağrı'daki sözde TSK'nın gizli sorumlusu olan eski öğretmen yakalandı.

Adresinde bulunamayan örgütün kentteki üst düzey sorumlusunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin kente getirileceği belirtildi.

Kaynak: AA