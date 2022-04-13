Antalya'da yaşayan Mustafa Erturhan, 2002'de başladığı kuş gözlemciliğinde yaklaşık 15 yıldır tren rayları üzerine konan kuş türlerini fotoğraflayıp özel bir seri oluşturuyor.

Erturhan'ın serisinde bugüne kadar çobanaldatan, ibibik, ispinoz, kaya kiraz kuşu, kızıl şahin, sarı kuyruksallayan, serçe ve sığırcık türlerinin de arasında bulunduğu toplam 21 kuş türü bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Daha önce de raylar üzerinde sığırcık sürüsü fotoğraflayan Mustafa Erturhan, önceki gün Isparta yakınlarındaki raylarda binin üzerinde sığırcık fotoğrafladı.

Raylarla birlikte çok güzel bir görüntü oluşturan sığırcık sürüsünden tek kare çekebilen Erturhan, "Binin üzerinde bir sığırcık sürüsü. 21 tür olan seride daha öncede sığırcık fotoğrafı vardı ve bu ikincisi oldu. Tren- kuş çarpışmaları ile ilgili haberlerin çoğu bilimsellikten uzak sosyal medya paylaşımları. Kara yolu araçları ile karşılaştırıldığında kat kat daha az çarpışmalar. Konvansiyonel hatlarda neredeyse yok denecek kadar az" dedi.