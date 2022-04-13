Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da heyelan nedeniyle yol çöktü
Samsun'un Terme ilçesinde toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için çalışma yapılıyor.
Kocaman Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, Kazımkarabekirpaşa Mahallesi'ne giden stabilize yolda çökme meydana geldi.
Terme Belediyesi ekipleri, heyelan bölgesinde çalışma başlattı.
AFAD ekiplerince incelenen yolda ulaşımın, Terme Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.
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