Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobil takla attı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Hamdullah D. yönetimindeki otomobil, Yeniçağa rampasında yol kenarındaki toprak sete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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