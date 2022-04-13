'Çayın başkenti' olarak anılan Rize’de, RTEÜ tarafından Türkiye’nin ilk 'Çay Kütüphanesi' hizmete açıldı.

Çay ihtisas üniversitesi olan RTEÜ kampüsünde hizmet verecek kütüphanede çayla ilgili Türkçe ve İngilizce kitap, dergi, doktora tezi, makale, rapor ve bültenlerden oluşan 938 yayın yer alıyor.

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'Çay Kütüphanesi'nin yanı sıra üniversite bünyesinde Karadeniz ile ilgili 734 eserin yer aldığı 'Karadeniz Kütüphanesi' de hizmete girdi.

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"Çayla ilgili yapılan bütün yayınları burada toparlayacağız"

RTEÜ’de çayla ilgili birçok çalışma yürüttüklerini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 'Çay Kütüphanesi' ile bu çalışmaları desteklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye'de ilk defa 'Çay Kütüphanesi’ni üniversite olarak biz kurduk. Kütüphanemizde hem Türkçe hem yabancı dildeki yayınlarımız hem de yüksek lisans ve doktora tezlerimiz, çayla ilgili olarak bugüne kadar yapılan yazılan makaleler, raporlar, dergiler hepsini toparlamış durumdayız. Özellikle Türkçe yayınların tamamını burada topladık ama yabancı dildeki yayınları şu anda bir kısmını elde ettik, süreç devam ediyor. Burada elçiliklerimiz, konsolosluklarımız onlarla irtibat kuruyoruz ve o şekilde yabancı dilde de çay ile ilgili yapılan kıyas olan bütün yayınları da burada toparlayacağız. Şu anda 1000 civarında eseri burada topladık ve kullanıcıların, araştırmacıların istifadesine sunmuş durumdayız.”