Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tekstil atölyesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'nde tekstil ürünleri tamiri yapılan 3 katlı binanın üst katındaki atölyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yangını yaklaşık 1,5 saatlik müdahaleyle söndürdü.
Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Öte yandan, binanın üst katının alevler içinde kalması çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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