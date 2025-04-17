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Türkiye
AA 17.04.2025 15:07

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı, “CHP’ye kayyum atanıyor” dezenformasyonu nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.

İstanbul'da görevli polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesinin, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.

Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan istinabe gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.

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